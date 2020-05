Whitepaper: Les fondamentaux de l’expérience client pour l’entreprise

Ces dix dernières années, les quatre grands facteurs de différenciation que sont le placement, le produit, le prix et la promotion ont perdu de leur superbe. Les marques et entreprises, tous secteurs confondus, misent dorénavant sur l’expérience client. Une stratégie d’interactions orientée client est un excellent point de départ pour toute entreprise, et en particulier pour les marques aux ressources limitées. Elle doit couvrir toute la durée de vie de l’interaction entre le client et la marque.